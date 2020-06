Spielwiese: Neuer Spielwaren-Concept Store in der Wiener Innenstadt

Hier werden Kinderträume wahr: Auf der Kärntner Straße hat mit der Spielwiese ein Concept Store eröffnet, der ab sofort Kinderaugen strahlen lässt. Hochwertige Spielwaren sind in diesem Shop Programm.

In Wien gibt es immer weniger Spielwarengeschäfte. Viele Shops dieser Sparte mussten in den vergangenen Jahren schließen. Die Konkurrenz im Internet und die großen internationalen Konzerne treiben das Geschäftesterben voran und Jahr für Jahr kommt eine weitere Schließung hinzu. Dabei ist der Bedarf an hochwertigem Spielzeug unverändert groß. Die neu eröffnete Spielwiese versucht nun diesen Bedarf zu decken.

Spielwiese zieht ins ehemalige Haus des Kindes ein

Während immer mehr Luxuslabels in der Innenstadt Einzug halten, verschwinden viele kleine Geschäfte, die das Stadtbild einst prägten. Etwas, das man in der Innenstadt kaum noch findet, sind Spielwarengeschäfte. Lang ist es her, dass der Kober am Graben auf mehreren Stockwerken hochwertiges Spielzeug angeboten hat. Heute reiht sich ein Luxusartikelhersteller an den nächsten und man könnte denken, es gäbe keine Kinder mehr in der Stadt. Doch es gibt einen Lichtblick für Spielwarenliebhaber: auf der Kärntner Straße 12 hat vor kurzem im ehemaligen Haus des Kindes die Spielwiese eröffnet.