Spielerisches Blind Date: Valentinstags-Special bei First Escape

Auch heuer lädt First Escape wieder zu einem Valentins-Special für Singles ein. Drei Männer und Drei Frauen können 60 Minuten Rätsel in einem Escape Room lösen und dabei neue Leute kennenlernen.

Eine völlig neue Blind Date-Situation wird im Escape Room "First Escape" möglich. Kein peinliches Schweigen oder gezwungener Small-Talk - das steht fest. Am Valentinstag sind alle Singles geladen, in einem der Escape-Quests 60 Minuten lang Rätsel zu lösen und dabei neue Leute kennenzulernen.

Drei Frauen, drei Männer: So funktioniert das Valentinstags-Special



Für viele Singles ist der Valentinstag ein rotes Tuch. Viele von ihnen möchten am liebsten das Haus gar nicht verlassen an diesem Tag. Doch genau all jene, die noch nichts am 14. Februar vorhaben, lädt der Escape Room-Anbieter „First Escape“ in der Wiener Innenstadt nun ein. Bereits zum bereits zweiten Mal findet dort nämlich ein Blind Dating der spielerischen Art statt.