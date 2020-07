Spieler von Rapid Wien positiv auf Coronavirus getestet

Im Zuge der Kontrollen vor dem Trainingsauftakt wurde ein Spieler des SK Rapid Wien positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Tests vor dem Trainingsstart bei Rapid Wien haben einen positiven Corona-Befund eines Spielers ergeben. Das gab der Fußball-Vizemeister am Dienstag bekannt. Der Name des Infizierten wurde nicht genannt. "Der Spieler sowie die Beteiligten weisen keine außergewöhnlichen Symptome auf", so Rapid. Der Betroffene sowie alle mit ihm in Kontakt Stehenden seien in Heimquarantäne geschickt worden.