Spezial-Konzert in Wien: Gehörlose erleben Musik durch Vibrationen

In Wien ermöglicht ein innovatives Konzert in der FLUCC Wanne Gehörlosen und Schwerhörigen, Musik durch Vibrationen zu erfahren.

Sub_Bar nennt sich ein neues innovatives Veranstaltungskonzept, bei dem gehörlose Menschen, Menschen mit Hörbehinderungen und Hörende zusammenkommen, um elektronische Musik durch Vibrationen live zu erleben. In Wien findet ein solches spezielles Konzert am 29. April in der FLUCC Wanne statt.