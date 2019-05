Spezial-Diskussionen zum Abschluss des "R20 Austrian World Summit" in Wien

Mit mehreren ging am Mittwoch die Klimakonferenz "R20 Austrian World Summit" in Wien zu Ende. Schwerpunkte waren unter anderem Luftverschmutzungm nachhaltiger Tourismus, Bioökonomie und Mobilität.

Der “R20 Austrian World Summit” ist am Mittwoch mit neun Spezial-Diskussionen in Wien zu Ende gegangen. Gastgeber Arnold Schwarzenegger nahm an der Runde zum Thema Luftverschmutzung und Gesundheit teil, da ihm dies “ein besonderes Anliegen ist”: “Es ist an der Zeit, dass wir aufwachen und darüber reden, was wirklich wichtig ist: 25.000 Menschen sterben jeden Tag an der Luftverschmutzung.”