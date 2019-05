5.000 Besucher beim Climate Kirtag am Wiener Heldenplatz

Am heutigen Dienstag fand am Wiener Heldenplatz der "Climate Kirtag" statt. Neben Conchita waren auch Arnold Schwarzenegger und Greta Thunberg zu Gast.

Nach ihrem Auftritt am “R20 Austrian World Summit” haben Initiator Arnold Schwarzenegger und Klimaaktivistin Greta Thunberg am Dienstagnachmittag auch den “Climate Kirtag” am Wiener Heldenplatz besucht. Trotz des schlechten Wetters hatten sich dort nach Polizeiangaben rund 5.000 Besucher eingefunden.

Thunberg will am “FridaysForFuture”-Schülerstreik in Wien teilnehmen

Zudem kündigte sie an, am Freitag an dem wöchentlichen Schulstreik des Wien-Ablegers der “FridaysForFuture”-Bewegung um 11.55 Uhr am Heldenplatz teilzunehmen. “Streikt mit uns, es kommt auf jede einzelne Person an!”, forderte sie die Zuhörer auf. Nach der Rede veranstalteten anwesenden Aktivisten der Wiener Gruppe einen Flashmob, indem sie einander auf die Schultern nahmen und ein Lied anstimmten.