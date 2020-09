Sperrstundenkontrolle in Wien: Gast attackiert Polizisten

In der Nacht auf Sonntag kam es in einem Lokal in der Triester Straße in Wien-Favoriten zu einer Sperrstundenkontrolle, bei der ein Lokalgast einen Polizisten attackierte.

Bei der Sperrstundenkontrolle eines Lokals in Wien-Favoriten wurde ein Beamter durch einen alkoholisierten Gast attackiert. Der aggressive 27-jährige rumänische Staatsbürger versuchte einen Polizisten während der Lokalschließung gegen 1.50 Uhr zu attackieren.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, packte der amtsbekannte Tatverdächtige den Beamten an seiner Uniform und wurde festgenommen. Bei dem Vorfall wurde der Beamte nicht verletzt. Der 27-Jährige wurde wegen des tätlichen Angriffs angezeigt.