Sperrstunde in Gastro wird in NÖ nicht vorverlegt

Das Land Niederösterreich hat am Donnerstagabend die Maßnahmen für auf Rot gestellte Bezirke präzisiert. Neu im Vergleich zur bisher kommunizierten Vorgangsweise ist, dass auch in Regionen mit "sehr hohem Risiko" die Sperrstunde nicht von 1.00 Uhr auf 22.00 Uhr vorverlegt wird.

Nur wenige Corona-Infektionen in der Gastronomie

"Die Menschen halten sich mit nur wenigen Ausnahmen an die Maßnahmen in der Gastronomie - und das zeigt Wirkung", hielt die Landeschefin in einer Aussendung fest. Auch um eine weitere Verschiebung des Infektionsgeschehens in den Privatbereich zu verhindern, könne daher von der früheren Schließung von Lokalen bis auf Weiteres abgesehen werden.