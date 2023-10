Sperren bei Wiener U4 und U2 sowie mehreren Bim-Linien während Herbstferien

Die Wiener Linien nutzen die Herbstferien für wichtige Sanierungsarbeiten an den Linien U4, 10, 38 und 49. Auch die Echtzeitanzeige an Straßenbahn- und Bushaltestellen ist von Wartungsarbeiten betroffen.

Die Wiener Linien informieren über anstehende Modernisierungen und damit verbundene Umleitungen im Streckennetz, die bereits am Wochenende vor den Herbstferien beginnen werden. Die notwendigen Umbauarbeiten am Stellwerk der Linie U2 sind für das kommende Wochenende anberaumt.

U-Bahnlinie U2 am 22. Oktober zum Teil gesperrt: Ersatzbus für Fahrgäste

Teilsperre der Wiener U4 während Herbstferien: Kein Berieb zwischen Karlsplatz und Schwedenplatz

Weiters ist auf der Linie U4 im Bereich Landstraße ein Weichentausch vorgesehen. Daraus resultiert eine geteilte Führung der U4 vom Donnerstag, 26. Oktober, 00:30 Uhr bis einschließlich Sonntag, 5. November. Der Betrieb zwischen Karlsplatz und Schwedenplatz wird eingestellt, wobei die U4 zwischen Hütteldorf und Karlsplatz sowie Schwedenplatz und Heiligenstadt verkehren wird. Die Linien U1, U3 und 2 dienen als alternative Routen, wobei die U1 in diesem Zeitraum in einem dichteren Intervall fährt.

Bim-Linien 10, 38 und 49 wegen Gleisbauarbeiten nur eingeschränkt unterwegs

Wiener Linien führen Wartungsarbeiten bei Echtzeitanzeige durch

Am 25. und 26. Oktober sind zudem Wartungsarbeiten an den Servern der Echtzeitanzeigen geplant. Am Mittwoch, dem 25. Oktober, stehen den Fahrgästen daher ab 18:00 Uhr keine Echtzeitdaten an den Haltestellen von Straßenbahn, Bus und Nachtbus zur Verfügung. Der Abfahrtsmonitor der WienMobil App ist davon ebenfalls betroffen. Die Wiener Linien bitten ihre Fahrgäste, die Fahrpläne laut Aushang zu berücksichtigen. Im Laufe des 26. Oktober werden die Echtzeit-Monitore wieder schrittweise in Betrieb genommen.