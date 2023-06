Sperre im Lainzer Tiergarten wegen Granatenfunds

Am Sonntagabend rückte der Entminungsdienst des Bundesheeres in den Lainzer Tiergarten aus, da eine Spaziergängerin eine Granate entdeckt hatte. Der Bereich wurde gesperrt.

In einem ausgetrockneten Bachbett im Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing entdeckte eine Besucherin am 18. Juni gegen 17.45 Uhr eine Granate. Sie alamierte umgehend die Polizei.