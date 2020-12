Spendenaktion: Altenpflege-Mitarbeiter erhielten spermidineLIFE

Um die Beschäftigten im Gesundheitssystem zu unterstützen, hat das Grazer Unternehmen Longevity Labs+ 3.200 Packungen des Nahrungsergänzungsmittels spermidineLIFE® an Pflegekräfte in Altersheimen gespendet.

Gesundheit und Wohlbefinden sind wohl die wichtigsten Komponenten in unserem Leben, ganz besonders in Zeiten, in denen wir durch eine Pandemie zusätzlich gefährdet sind. Aus diesem Grund hat sich das Grazer Unternehmen Longevity Labs+ etwas Besonderes einfallen lassen: Mit ihrem Produkt spermidineLIFE® greifen die Spendengeber jenen unter die Arme, die im Gesundheitssystem stark betroffen sind.

800 Pflegekräfte in Altersheimen beschenkt

Spende auch für Arbeiter-Samariter-Bund in Wien 15

So erhielten jeweils 200 Mitarbeiter der Seniorenzentren der Volkshilfe Pflegeheime in der Steiermark, der Innsbrucker Sozialen Dienste, des Arbeiter-Samariter-Bunds Wien sowie des Kolpinghaus Gemeinsam Leben die Spenden zur Würdigung ihres Beitrags in der Krisenzeit. In allen vier Altersheimen nahmen die Angestellten die Aufmerksamkeit mit Freude entgegen.