Spektakuläres Silvester: Wien ist bei den Top Locations dabei

Nur noch 13 Tage bis Silvester. Wer den Jahresübergang spektakulär feiern möchte, braucht nicht weit zu fahren. Denn: Wien zählt zu den Top-Locations für den Silvesterabend.

Wien: Silvesterparty in der Altstadt

Wien ist die Heimat der Sachertorte, des Praters und des Walzers. Es verwundert also nicht, wenn auch beim Jahreswechsel die österreichische Hauptstadt als Feierlocation einlädt. Am 31. Dezember werden also mehr als 600.000 Besucher beim Wiener Silvesterpfad dabei sein. Dieser reicht von der Wiener Altstadt vom Rathausplatz über den Prater bis hin zum Graben.