Spektakulärer Fluchtversucht in Wien: Bim versperrte Häftling den Weg

Zu einem spektakulären Fluchtversuch kam es am Donnerstag in Wien-Leopoldstadt. Ein Häftling versuchte mit einem Moped zu flüchten, eine Straßenbahn versperrte jedoch den Fluchtweg.

Ein 24-jähriger Häftling wurde am Freitagvormittag aus einer Justizanstalt in Niederösterreich wegen einer ärztlichen Behandlung nach Wien gebracht. Vor dem Krankenhaus soll sich der 24-Jährige von den Justizwachebeamten losgerissen haben. Ein 31-Jähriger, der offensichtlich als Fluchthelfer fungierte, wartete mit seinem Moped unweit von dem Justizwagen. Der 24-Jährige stieg auf das Moped auf und sie flüchteten auf der Taborstraße in Richtung Innenstadt.