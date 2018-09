Spektakulärer Dachbrand auf Baustelle in Wien-Favoriten: Hohe Rauchsäule in der Kundratstraße

Hohe Rauchsäule in Wien-Favoriten: Brand auf Baustelle.

Am späten Freitagvormittag brach auf einer Baustelle in der Kundratstraße in Wien-Favoriten ein Brand auf einem Dach aus.

Laut Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl stand in der Kundratstraße in Wien-Favoriten um 11.40 Uhr eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern in Flammen. Diese waren ebenso wie eine Rauchsäule weithin sichtbar. Die Wiener Berufsfeuerwehr musste Gasflaschen sichern.