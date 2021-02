Spediteure warnen vor Engpässen durch neue Corona-Kontrollen an Grenzen

Die heimische Interessensvertretung der Logistik- und Speditionsbranche warnt nun auch vor einer Eskalation nationaler Einreisebeschränkungen in Europa. Derzeit werden Grenzen, wie etwa jene Tirols aber auch jene Tschechiens und der Slowakei, wieder scharf kontrolliert: LKW-Fahrer müssen ihren Einreise sofort registrieren, auch wenn eine Region nur durchqueren und einen zertifizierten negativen PCR-Test vorlegen.

"Diese neuen Maßnahmen haben bereits zu unmittelbaren Engpässen an den Grenzen, umfangreichen Umwegen und damit zu schwerwiegenden Störungen der Lieferketten geführt", teilte der Zentralverband Spedition & Logistik (ZV) am Montag mit. "Wir verstehen, dass die Mitgliedstaaten auf die Entwicklung der COVID-19-Pandemie reagieren, aber wir müssen aus den Lehren der ersten Welle lernen und sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten die in der EU vereinbarten Green Lanes für den Güterverkehr respektieren, anstatt zu einer nationalen Politik der Grenzschließung zurückzukehren", warnt ZV-Präsident Alexander Friesz.