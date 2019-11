Speck schütteln in Wien: Ausverkauftes Seeed-Konzert in der Stadthalle

Am Freitag ging das Konzert von Seeed in der Wiener Stadthalle über die Bühne. Bei einem Mix aus Reggae, Hip-Hop und Dancehall wurde den Besuchern keinesfalls langweilig.

Wiener Stadthalle: Teilweise 14 Musiker auf der Bühne

Eher ruhig gingen es die Musiker um Frontmänner Peter Fox und Delle zu Anfang an. Mit "Ticket" und "Lass sie gehn" aus dem neuen Album "Bam Bam" wollte die Berliner Bigband ihr Publikum mit gemütlichen Reggae-Beats wohl erst langsam aufwecken, bevor es ans Eingemachte geht. "Look at me standing here on my own again", singen Seeed - ganze 14 Musiker stehen auf der Bühne - dann beim Cover "Wonderful Life". Beim fünften Song "Augenbling" gibt es für die 14.500 anwesenden Fans schließlich kein Halten mehr. Auf Steh- und fälschlich so benannten Sitzplätzen wurde in Seeed-Diktion "der Speck geschüttelt".