Spaziergängerin entdeckte Gewehrgranatwerfer in Wien-Floridsdorf

Am Sonntag wurde in Wien-Floridsdorf zufällig ein Kriegsrelikt entdeckt. Dabei handelte es sich vermutlich um einen Gewehrgranatwerfer aus dem Zweiten Weltkrieg.

Eine Frau entdeckte bei einem Spaziergang am 31. Jänner mutmaßliches Kriegsmaterial und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten sperrten den möglichen Gefahrenbereich in der Luckenholzgasse in Wien-Floridsdorf ab und forderten ein sprengstoffkundiges Organ (SKO) zur Unterstützung an.