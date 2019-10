Am Montag wurden die Aufbauarbeiten in Wien gestartet.

Spatenstich in Wien: Aufbau des ersten Alm Advent am Messeplatz gestartet

Am Montag haben die Aufbauarbeiten für den ersten Alm Advent am Messeplatz in Wien gestartet. Eröffnet wird der Alm Advent am 15. November.

Innerhalb von vier Wochen soll am Vorplatz der Messe Wien das gemütlichste Weihnachtsdorf Wiens entstehen. Das Motto dabei lautet "Z'sam kommen in den Stubn". Es wurde von den beiden geschäftsführenden Gesellschafterinnen Claudia Wiesner und Maria Hötschl gewählt.

Alm Advent am Messeplatz in Wien: Eröffnung am 15. November

Am 15. November 2019 wird der erste Alm Advent schließlich feierlich eröffnet. Der Alm Advent wird aus 13 Stuben, 13 Ständen und vier Bühnen bestehen.

Das Konzept für den ersten Alm Advent am Messeplatz in Wien wurde in den letzten Monaten ausgearbeitet.

„Endlich geht es los! Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt nun umsetzen werden und damit ein neues vorweihnachtliches Angebot in der Stadt Wien bieten können“, so Wiesner und Hötschl.