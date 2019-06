Spaß, Eisgenuss und Gutes tun im Wiener Prater

Am 29. Juni gibt es im Wiener Prater die Möglichkeit, Eis zu genießen und dabei Gutes zu tun.

Familien, die am 29. Juni in den Wiener Prater kommen und eine Prater Kids Card kaufen, begehen gleich drei gute Taten auf einen Schlag. Die Kinder haben Spaß in vielen Prater-Attraktionen, sie bekommen ein ESKIMO Eis gratis dazu und alle Einnahmen aus den an diesem Tag gekauften Prater Kids Cards werden an das Mädchenzentrum *peppa der Caritas Wien gespendet. Außerdem werden von allen Jahreskarten, die danach noch gekauft werden, ebenfalls 1 bzw. 2 Euro an *peppa gespendet.