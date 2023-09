Spaß & Action beim 48er Mistfest in Wien-Hernals

Am 16. und 17. September steigt am Mistplatz in Wien-Hernals wieder das traditionelle 48er Mistfest. Zahlreiche Highlights für Klein und Groß stehen am Programm.

Von der Drehleiter der Wiener Feuerwehr, über den spektakulären Flying Fox, bis hin zum Riesenrad und die Fahrzeuge der 48er: Beim 48er Mistfest wird wieder ein buntes Programm geboten.

48er Mistfest in Wien-Hernals unter dem Motto "Zero Waste"

"Das diesjährige Mistfest steht unter dem Motto 'Zero Waste' - es gibt dabei Menge Tipps zum Thema Abfallvermeidung", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. "Mit dabei ist auch heuer wieder unsere Klima-Tour mit vielen Anregungen zum Klimaschutz im Alltag."

Hintergrund des Mistfests ist die unterhaltsame Information der Bevölkerung über richtige Mülltrennung, Klimaschutz sowie Abfall- und Umweltthemen. Das Öko- und Green-Event im 17. Bezirk informiert und unterhält jedes Jahr tausende Wiener mit Infoständen, Kinderflohmarkt, Ausstellungen und Musik - heuer erstmals mit einem eigenen "Zero Waste"-Stand.

48er Mistfest: Buntes Programm bei freiem Eintritt

Abwechslung ist garantiert: Geboten werden Informationen über das Serviceangebot der 48er und anderer Abteilungen der Stadt Wien sowie weiterer Institutionen. Die ausgestellten Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der 48er sind vor allem für die Kinder eine besonders beliebte Attraktion.

Besucher können auch beim 48erTandler Outlet und 48er Fanshop einkaufen, jeweils von 10 bis 12 Uhr Schnäppchen beim Kinderflohmarkt ergattern, beim Mistquiz ihr Wissen zu Abfall- und Umweltthemen testen oder bei der Wiener Klima-Tour vorbeischauen.

Infos zum Bühnenprogramm

Samstag, 16. September 2023

13:30 Uhr: Elisabeth Engstler

14:45 Uhr: Niddl und Dennis Jale

16:30 Uhr: 48er-Tandler Band

Sonntag, 17. September 2023

13:00 Uhr: Besuchshunde des Samariterbundes

14:15 Uhr: Pete Art und Herbert Prohaska

15:30 Uhr: Thorsteinn Einarsson

16:45 Uhr: Viennese Ladies