Sparsamer EU-Wahlkampf: Vergleichsweise bescheidene Wahlwerbung

Bei den Europawahlen wird im Vorfeld meist weniger Geld von den Parteien ausgegeben. Die gesetzliche Grenze liegt bei 7,14 Millionen Euro.

In die Europawahlen stecken die Parteien traditionell weniger Geld als in die heimischen Urnengänge, der Wahlkampf fällt – auch auf den Plakatwänden ersichtlich – sparsamer aus. Die größeren Parteien umwerben aber auch die EU-Wähler mit kleinen Geschenken. Grüne und EUROPA Jetzt können sich das nicht leisten, die NEOS sind mit Giveaways eher zurückhaltend.

ÖVP bei Auskunft über Wahlkampfkosten zurückhaltend

Höchst zurückhaltend ist die ÖVP, was eine Auskunft über die Wahlkampfkosten betrifft. Man werde sich an die gesetzliche Grenze halten – das sind 7,14 Mio. Euro -, ist nach wie vor die einzige Angabe. Bei den vergangenen beiden Nationalratswahlen hatte die Kanzlerpartei die Kostengrenze trotz derartiger Zusicherungen ja gesprengt. Geworben wird im EU-Wahlkampf vielfältig – muss doch jeder Kandidat der ÖVP um Vorzugsstimmen rittern, nach denen die Mandate parteiintern verteilt werden -, und durchgehend in der neuen Parteifarbe türkis. Es gibt türkise T-Shirts und Regenjacken mit der Aufschrift “Team Volkspartei für Europa”, aber auch kleinere Giveaways und Sticker mit Namen der einzelnen Kandidaten.