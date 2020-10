Sparbuch nach wie vor beliebteste Anlageform

Obwohl man meist nur magere oder sogar keine Zinsen erhält, ist das Sparbuch bei den Österreichern nach wie vor die beliebteste Anlageform.

Wenn es ums Geld geht, sind die Österreicher konservativ und wollen Sicherheit. Das Sparbuch steht dementsprechend in vielen Umfragen nach wie vor an allererster Stelle der beliebtesten Anlageformen. Dass dabei seit Jahren nur magere bis gar keine Zinsen für das Ersparte abfällt, spielt offenbar eine untergeordnete Rolle.

Zum Sparbuch werden viele Alternativen angeboten

Durch die Coronakrise sind die Österreicher noch sparsamer und risikoscheuer geworden, wie die nationale Sparquote zeigt. Laut Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) stieg die Sparquote heuer auf rund 13 Prozent. Im Vorjahr lag sie mit 7,4 Prozent noch deutlich darunter. Für Banken bedeuten hohe Spareinlagen jedoch vor allem Strafzinsen an die EZB, weshalb eine Umschichtung der Ersparnisse in andere Anlageformen für sie wünschenswert ist.

Am häufigsten werden Aktien als renditebringende Alternative zu klassischen Sparprodukten ins Rennen geführt. In einer Aussendung vom Freitag ruft beispielsweise das Aktienforum die Österreicher auf, "weniger Dagobert" zu sein und ihr Geld nicht nur auf Sparbüchern zu horten, sondern anzulegen. "Dagobert Duck hortet sein Vermögen in einem Geldspeicher und fügt damit vor dem Hintergrund der aktuellen Geldpolitik sich selbst und auch der Wirtschaft Schaden zu", so Robert Ottel, Präsident des Aktienforums.