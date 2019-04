Spar-Premium-Osterhase überzeugt im Geschmackstest von "Falstaff"

Wenn es um den Geschmack geht, liegt laut "Falstaff"-Test der Spar-Premium-Osterhase vorne.

“Falstaff” verkostete blind Schoko-Osterhasen

Zweiter wurde der “Alnatura Schoko Hase” – bei Merkur erhältlich – mit 89 Punkten, teilte das Magazin am Mittwoch in einer Aussendung mit. Erst auf Platz drei folgte der preisliche haushohe Favorit, der “Berger Hase” vom Meinl am Graben mit ebenfalls 89 Punkten.