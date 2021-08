Spar-Chef gegen Maskenpflicht für Mitarbeiter

Dass im Handel in Österreich - mit Ausnahme von Wien - die Maskenpflicht nur noch in Supermärkten gilt, hält der Chef des Lebensmittelhändlers Spar, Fritz Poppmeier, für "gröblich unfair".

Maskenpflicht in Supermärkten "unfair"

Vor allem die Mitarbeiter hätten in der Krise täglich ihre Arbeit gemacht, nun würden ihre Bedürfnisse aber ignoriert. Aber auch für die Kunden sei die herrschende Regel diskriminierend. Gesundheit stehe bei Spar jedoch an oberster Stelle. Spar sei Vorreiter bei den betrieblichen Impfungen, zwei Drittel der Mitarbeiter seien geimpft. Von einer Impfpflicht hält Poppmeier aber nichts.

Lebensmittelpreise werden steigen

Unmut der Bauern über geringe Margen bei gleichzeitig steigenden Gewinnen im Lebensmittelhandel könne er nachvollziehen, allerdings müsse berücksichtigt werden, dass der Lebensmittelhandel nicht überall gleich gut abgeschnitten habe "Es gab Standorte, beispielsweise in Saisongebieten, in denen es Umsatzrückgänge bis zu minus 90 Prozent gab", sagte Poppmeier. Die Marktgegebenheiten müssten ebenfalls in Betracht gezogen werden. Man könne nicht "die Konsumenten die strukturellen Versäumnisse in der Landwirtschaft zahlen lassen", so der Spar-Chef zur "Presse".