Space Jam: A New Legacy - Kritik und Trailer zum Film

Im ersten "Space Jam" von 1996 war es Michael Jordan, der neben Bugs Bunny und echten Mimen wie Bill Murray agierte. Nun spielt LeBron James an der Seite von Bugs Bunny. Es geht es um eine ziemlich fiese, künstliche Intelligenz, die LeBron James und dessen Sohn in einer digitalen Welt gefangen hält. Um zurück nach Hause zu gelangen und seinen Sohn wiederzubekommen, muss James aus Bugs Bunny, Lola Bunny und dem Rest der chaotischen Looney Tunes ein Basketball-Team zusammenstellen.

Schon in dem sehr lustigen "Dating Queen" von 2015 war Basketballstar LeBron James als er selbst zu sehen. Nun spielt James, der nicht nur ob seiner Körpergröße zu den herausragenden Spielern der NBA gezählt wird, an der Seite von Bugs Bunny. Bei "Space Jam", der den Zusatz trägt "A New Legacy" (etwa: das neue Vermächtnis), handelt es sich um die Fortsetzung eines 25 Jahre alten Klassikers. Ab Freitag im Kino.