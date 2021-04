Sozialversicherung: Coronabedingte Rückstände werden fällig

Zahlreiche Unternehmen weisen coronabedingte Rückstände von Sozialversicherungsbeiträgen auf. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) will das Geld nun zurück.

Mit Ende März betrugen die Rückstände von Sozialversicherungsbeiträgen aufgrund von Corona in Summe 1,1 Mrd. Euro. Betriebe müssen die fehlenden Beträge aus dem Zeitraum Februar 2020 bis Mai 2021 bis Ende Juni begleichen.

"Ist dies aus Gründen der Unternehmensliquidität nicht möglich, gewährt die ÖGK Ratenzahlungen", teilte die Gesundheitskasse am Mittwoch mit.

Gesundheitskasse will Geld von Firmen bis Ende Juni zurück

Man wolle die Rückstände abbauen, ohne die Betriebe in ihrer Existenz zu gefährden, so die ÖGK. Die Ratenzahlungen seien in einem ersten Schritt bis 30. September 2022 möglich.