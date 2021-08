Sozialleistungsbetrug: Mehr als 8.000 Anzeigen durch Task Force

In Österreich existiert seit längerer Zeit eine Task Force im Bundeskriminalamt, die gegen Sozialleistungsbetrug aktiv ist. Die Bilanz der Einheit: 8.584 Anzeigen. Darüber hinaus wurden 9.386 Tatverdächtige ausgeforscht.

Die entstandene Schadenssumme betrug mehr als 50 Mio. Euro. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte am Montag in einer Aussendung außerdem an, dass die Task Force in Zukunft personell verstärkt werden soll.