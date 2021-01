Sozialhilfe: Zuschüsse für Energiekosten und Kinder fixiert

Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsempfänger erhalten einen einmaligen Energiekostenzuschuss sowie Einmalzahlungen von 100 Euro pro Kind. Ein Antrag muss dazu nicht gestellt werden.

Kostenzuschüsse bei Sozialhilfe auf Weg gebracht

Einen genauen Auszahlungs-Zeitpunkt konnte man im Büro Anschobers am Mittwoch nicht nennen, da die Sozialhilfe in Kompetenz der Länder fällt. Fix ist, dass die Gelder im Lauf des Jahres fließen. Ein Antrag muss dazu nicht gestellt werden, Anspruchsberechtigte erhalten die Zuschüsse automatisch.

Insgesamt ist das Paket, das im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes Mitte November beschlossen wurde, 20 Millionen Euro schwer. "COVID-19 hat die finanzielle Lage für viele Menschen, denen es schon vor der Pandemie nicht wirklich gut gegangen ist, weiter verschlechtert. Der Anteil jener, die in den vergangenen zwölf Monaten eine Einkommensverschlechterung zu verzeichnen hatten, stieg von 15 Prozent im März 2020 auf über 20 Prozent im Juni", so Anschober am Mittwoch in einer Aussendung mit Verweis auf eine erste Auswertung von EU-SILC Rohdaten für 2020. "Wir müssen hier gegensteuern. Die Menschen dürfen nicht in eine verfestigte Armut abrutschen, sie sollen weiter am sozialen Leben teilhaben können", erklärte der Sozialminister.