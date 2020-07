"Sozial ungerecht": Kritik an Bonus für Arbeitslose und Familien

Die Einmalzahlungen für Arbeitslose und Familien sorgen im Nationalrat weiter für Diskussionen. Die SPÖ kritisierte die Maßnahme als "zu wenig, nicht nachhaltig und sozial ungerecht".

Der Nationalrat beschließt heute die Einmalzahlungen für Arbeitslose und Familien. In der dazu gehörigen Debatte lehnte die Opposition die Vorschläge zwar nicht ab, empfand sie aber als nicht ausreichend bzw. wurden begleitende Maßnahmen eingefordert.

Einmalzahlungen an Arbeitslose und Familien in der Kritik

Genau das Gegenteil glaubt ÖVP-Klubobmann August Wöginger: "Das Geld wird in den Konsum gehen und belebt unseren Wirtschaftskreislauf." Es handle sich um Maßnahmen, die dort ankämen, wo sie hingehörten. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) ergänzte, die Regierung mache alles, um Armut zu vermeiden und wies etwa daraufhin, dass weiter der Rückfall aus der Arbeitslosen in die Notstandshilfe finanziell aufgefangen werde und dass die Möglichkeit zur Sonderbetreuungszeit in den September hinein verlängert wurde.