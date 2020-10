Sozial-Greißler: 18,4 Tonnen Essen vor Mülltonne gerettet

Der gemeinnützige Wiener Verein MUT rettet Lebensmittel vor der Mülltonne und verteilt das Essen an Bedürftige. So konnten im letzten Jahr 18,4 Tonnen Lebensmittel gerettet werden.

Die vergangenen Monate haben gezeigt: Wenn auch nicht physisch, müssen wir zumindest solidarisch zusammenrücken. Der Bedarf und die Nachfrage nach Lebensmitteln beim gemeinnützigen Wiener Verein MUT steigt stetig an. Aus diesem Grund startet MUT nun einen Spendenaufruf für bedürftige Menschen: Wir benötigen dringend haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln und Mehl!

MUT umfairteilt gerettete Lebensmittel

Im Sozial-Greißler des Wiener Vereins MUT auf der Rechten Wienzeile herrscht unter der Woche reger Betrieb: Durch Kooperationen wie etwa mit dem benachbarten Hofer, den Marktstandlern beim Naschmarkt oder der Wiener Tafel kann der gemeinnützige Verein finanziell benachteiligte Menschen kostenlos mit Lebensmitteln versorgen. Einerseits durch den Sozial-Greißler beim Vereinszentrum, dessen Tore von Montag bis Freitag geöffnet sind; andererseits durch MUT-MitarbeiterInnen, die mit geretteten Lebensmitteln zwei Mal die Woche verschiedene Tagesstätten der Wohnungslosenhilfe aufsuchen. Allein in den Monaten März und April 2020 konnte der Verein 3064 Kilogramm gerettete Lebensmittel umfairteilen. Im Jahr 2019 belief sich die Zahl auf 18,4 Tonnen

Nachfrage nach Lebensmitteln nimmt zu

Wenn MUT Gemüse und Frischware erhält, dann tickt die Uhr. Denn das Gros der geretteten und gespendeten Ware hat nicht ein fiktives, sondern reales Ablaufdatum. Schnell muss diese leicht verderbliche Ware verbraucht und verkocht werden. Hingegen fehlen oft, wie auch aktuell, haltbare Lebensmittel wie Reis, Spaghetti, Mehl, Erdäpfel und Konservendosen. „Der Bedarf an Lebensmitteln ist in den vergangenen Monaten rasant angestiegen“, sagt Alex Maier, Projektleiter des Vereinszentrums. Die Pandemie und seine sozialen Folgen haben nicht nur bei obdachlosen Menschen Spuren hinterlassen: Der Bedarf an Lebensmitteln aller Art bringt nun auch verstärkt Alleinerzieherinnen und PensionistInnen ins Vereinszentrum.