SOS-Familientipps für entspannte Ferien in Corona-Zeiten

Bei so mancher Familie kommt heuer keine Urlaubsvorfreude auf - die Nachwehen der Corona-Krise machen sich bemerkbar. Mit diesen sieben Tipps werden es trotzdem entspannte Ferien.

Zeit als Familie - auch wenn Corona Urlaubstage gekostet hat

Eine ausgelassene Zeit und schöne Erlebnisse müssen nicht aufwändig sein. Für Kinder zählt am meisten, einfach Zeit mit Mama und Papa zu verbringen. Wenn die gemeinsame Auszeit heuer kürzer ausfällt als gehofft, ist es umso wichtiger, diese bewusst zu verbringen. Die Pläne dazu schmiedet man am besten mit dem Nachwuchs gemeinsam.

Ferienplanung: Sieben konkrete Tipps für schöne Tage

#1 Offen ansprechen

#2 Gemeinsam Pläne schmieden

Besprechen Sie als ganze Familie Ihre Möglichkeiten: Was ist den einzelnen Familienmitgliedern am wichtigsten? Ein bisschen Ruhe in der Sonne? Ein gemeinsames Abenteuer? Sammeln Sie alle Ideen und Wünsche, oft sind Kinder dabei kreativer als Erwachsene. Versuchen Sie dann Aktivitäten zu finden, an denen alle Freude haben. Auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden können, ist es wichtig, dass diese ausgesprochen und gehört werden.