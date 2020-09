Sorry To Bother You - Trailer und Infos zum Film

Zwei Jahre nach dem US-Start kann man nun auch im Wiener Gartenbaukino in die schräge Welt von Boots Riley eintauchen: Der Rapper und Aktivist schickt für sein Spielfilmdebüt "Sorry To Bother You" den Tagelöhner Cassius "Cash" Green (Lakeith Stanfield) auf eine abgefahrene Reise durch die Welt der Callcenter und dekonstruiert im Zuge dessen den alltäglichen Rassismus, dem sich Afroamerikaner in den USA ausgesetzt sehen.

Denn erst seine "weiße" Stimme bringt Cash ganz nach oben, obgleich er dafür einen ziemlich hohen Preis zahlen muss. Die schräge Komödie, die durchaus den Stil von Spike Lee atmet, wurde 2019 bei den Independent Spirit Awards ausgezeichnet.

