Sorge um Klimakrise bei Unternehmen ist trotz Corona gestiegen

Ergebnis einer Studie: Bei den heimischen Unternehmen hat die Klimakrise trotz Covid-19 überraschend an Bedeutung gewonnen. Mit Blick auf das wirtschaftliche Umfeld halten sich Zuversicht und Sorge die Waage.

Dies geht aus einer aktuellen Studie von Deloitte und SORA hervor. Unternehmen seien bereit für nachhaltige Veränderungen, sagte SORA-Geschäftsführer Christoph Hofinger am Dienstag zur Präsentation der Studie.

Studie: Sorgenkind Klimawandel

Trotz Corona-Krise ist der Klimawandel für 68 Prozent der heimischen Führungskräfte ein Sorgenkind - das sind 16 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Das sei überraschend, denn in früheren Krisen seien "Öko-Themen" vom Tisch verschwunden, sagte Hofinger. "Zuerst die Wirtschaft von früher wiederaufzubauen und erst dann die Ökologisierung in Angriff zu nehmen, ist zumindest aus Sicht der Unternehmen nur ein Minderheitenprogramm", heißt es in der Studie.