Sorge um den Papst: Franziskus auf Coronavirus getestet

Seit einigen Tagen leidet Papst Franziskus an Symptomen, die auch bei einer Infektion mit dem Coronavirus auftreten. Vorsorglich wurde nun ein Test beim Kirchenoberhaupt durchgeführt.

Papst Franziskus leidet seit Tagen an einer schweren Erkältung mit starkem Husten. Bei einigen seiner letzten Auftritte wirkte er sehr geschwächt und musste seine Ansprachen auch öfters unterbrechen. Zuletzt hatte er krankheitsbedingt sogar auf die Teilnahme an den traditionellen Fastenexerzitien verzichtet.

Da sich in Italien derzeit das Coronavirus stark ausbreitet, sollte eine mögliche Infektion per Test ausgeschlossen werden. Nun gibt es Entwarnung: Papst Franziskus ist nicht am Coronavirus erkrankt, wie die italienische Tageszeitung "Il Messaggero" berichtet.