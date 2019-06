Am Himmel werden wieder die Sonnwendfeuer entzündet

Am Himmel werden wieder die Sonnwendfeuer entzündet ©www.himmel.at

Am Himmel werden wieder die Sonnwendfeuer entzündet ©www.himmel.at

Sonnwendfeuer 2019 am Himmel in Wien-Döbling

Der offizielle Sommerbeginn steht ins Haus. Am Freitag, dem längsten Tag des Jahres, werden vielerorts die Sonnwendfeuer gezündet - auch Am Himmel in Wien-Döbling.

Stimmungsvoll in den Sommer starten können die Besucherinnen und Besucher am Freitag, dem 21. Juni 2019.

Sonnwendfest mit Sonnwendfeuer Am Himmel