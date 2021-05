Song Contest: USA-Version soll 2022 stattfinden

Seit einigen Jahren hat der Eurovision Song Contest auch in den USA Fans. Im kommenden Jahr will man deswegen den American Song Contest als eigene Version umsetzen.

Der Eurovision Song Contest bekommt eine Version in den USA, allerdings doch erst 2022 und nicht schon Ende 2021. Wie die European Broadcasting Union (EBU) mit Sitz in Genf am Rande des ESC in Rotterdam bekanntgab, hat sich der Fernsehsender NBC die Rechte an der Übertragung des ersten Song Contests der USA gesichert.