Song Contest in Isreal: Tel Aviv wird Veranstaltungsort

Am 18. Mai 2019 findet der 64. Eurovision Song Contest statt. Austragungsort wird die israelische Küstenstadt Tel Aviv sein.

Der Eurovision Song Contest 2019 wird am 18. Mai in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv ausgetragen. Das teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) als Veranstalter am Donnerstag mit. Unstimmigkeiten zwischen der EBU und der israelischen Regierung wegen möglicher Visa-Beschränkungen für Teilnehmer könnten wohl in den kommenden Tagen ausgeräumt werden.