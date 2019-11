Sondierungsgespräche: Kurz und Kogler legen sich weiterhin nicht fest

Nach den siebten Sondierungsgesprächen wollen sich die ÖVP und die Grünen weiterhin nicht festlegen. Am Freitag wird zum letzten Mal sondiert.

Erstmals kamen zwei Verhandlerinnen aus 2. Reihe zu Wort

Verhandlungsmarathon am Freitag

Ernst wird es am kommenden Freitag, wenn die Sechser-Teams zu einem Verhandlungsmarathon in vermutlich drei Akten aufbrechen. Danach sollte zumindest intern feststehen, ob man es miteinander versuchen will. Der ÖVP-Chef wird sich dann übers Wochenende mit den relevanten Kräften in der Partei absprechen, um Anfang der Woche eine Entscheidung bekannt zu geben, mit wem seine Partei koalitionsverhandeln will. Die Grünen werden sich schon Sonntagnachmittag in einem Erweiterten Bundesvorstand für oder gegen formelle Koalitionsverhandlungen aussprechen. Ob einer der Verhandlungsleiter schon am Freitag eine Präferenz äußern wird, wurde am Dienstag offen gelassen.