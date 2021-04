Sonderpräsidiale berät über Maskenpflicht für Abgeordnete

Am Dienstag wird im Parlament über Corona-Maßnahmen debattiert. Es soll um eine FFP2-Maskenpflicht für die Abgeordneten gehen.

Auch im Parlament wird Dienstag über Corona-Maßnahmen debattiert. In einer Sonder-Präsidialkonferenz will Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) einen neuerlichen Vorstoß dafür unternehmen, dass alle Abgeordneten FFP2-Masken tragen. Die Maskenverweigerung einiger FPÖ-Abgeordneter hat bei den letzten Sitzungen wieder für heftige Debatten gesorgt. Eine Maskenpflicht mit Sanktionen kann nicht verhängt werden, weil dies die Ausübung des passiven Wahlrechts behindern würde.

Sobotka hofft auf Einlenken der FPÖ

Dass viele Freiheitliche ohne Maske im Plenarsaal oder Ausschusslokalen unterwegs sind, hält Nationalratspräsident Sobotka für eine "grundsätzliche Provokation". In der "Kronen Zeitung" kündigte er an, das Thema morgen, Dienstag, wieder einmal zu besprechen. Er zeigte sich nicht abgeneigt, die Maskenpflicht - auch ohne Sanktionsmöglichkeit - jetzt doch zu verordnen, hoffte aber noch auf ein Einlenken der FPÖ.

Hofer und Kickl mit wenig Verständnis für Maskenpflicht

Diese zeigte am Wochenende wenig Bereitschaft dazu: Parteichef Norbert Hofer sprach am Montag in einer Aussendung von einem "bedauerlichen Ablenkungsmanöver" und einem Widerspruch zu einer Vereinbarung in der Präsidiale. Und er wies darauf hin, dass auch Mandatare anderer Fraktionen nicht immer Masken tragen würden. "Unverständnis" zeigte Klubchef Herbert Kickl: Um "sündteures Geld" seien Plexiglaswände angeschafft worden, mehrmals habe es auch eine gelockerte Sitzordnung gegeben. Und die Parlamentsdirektion habe bisher keinerlei Evidenz für die Wirksamkeit von Masken vorgelegt.