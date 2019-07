Sonderbriefmarke: Wiener Schnuller geht um die Welt

Jedes Jahr wird ein heimischer Gestalter mit der Sondermarken-Reihe "Design aus Österreich" vor den Vorhang geholt. Ab dem 15. Juli wird der Wiener Schuller 365.000 Stück Briefmarken zieren.

Wiener Schnuller ist funtkionell und schön

Sonderbriefmarke in Wien-Ottakring präsentiert

Die Präsentation der Sonderbriefmarke fand in der MAM Zentrale in Wien Ottakring statt. „Ich erinnere mich noch gut daran, als MAM-Gründer Peter Röhrig in den 1970-er Jahren an mich herantrat, um einen Babyschnuller zu entwickeln, der sowohl in medizinischer als auch in gestalterischer Hinsicht einzigartig ist. Es ehrt mich, dass diese Schnuller heute nicht nur um die Welt gehen, sondern einer von ihnen auch die neue Sonderbriefmarke ziert“, sagt Ernst W. Beranek. Dem fügte Peter Röhrig hinzu: „Von Anfang an hat mich Ernst W. Beraneks praktische Denkweise beeindruckt, denn: als ausgebildeter Tischler ist ihm neben dem Design auch die Anwendungsmöglichkeit sehr wichtig.“