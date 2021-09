Sonderbetreuungszeit wird bis Ende 2021 verlängert

Die Bundesregierung will den Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit noch einmal verlängern, nachdem er im Juli ausgelaufen ist. Die Regelung soll mit 1. Oktober wieder in Kraft treten und bis Ende Dezember 2021 bestehen.

Bis zu drei Wochen Sonderbetreuungszeit bei vollem Gehalt

Verlängerung von Oktober bis Ende Dezember 2021

Das Arbeitsministerium will den entsprechenden Gesetzesentwurf rechtzeitig übermitteln, sodass es bei der ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause am 22. September beschlossen werden kann. In Kraft treten soll die neue Regelung dann im Oktober - also mehrere Wochen nach Schulbeginn. Vergangene Woche sagte Kocher noch, man wolle "die Lage beobachten und schauen was notwendig ist." Das brachte ihm prompt Kritik ein, aus der Arbeiterkammer hieß es etwa, an der Sonderbetreuungszeit führe kein Weg vorbei.