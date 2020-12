Sonderbeauftragter Auer: Österreich kriegt genügend Impfstoff

Sonderbeauftragter Clemens Martin Auer fürchtet keine Impf-Stoff-Engpässe in der EU und in Österreich. Neben Biontech/Pfizer habe die EU fünf weitere Lieferverträge abgeschlossen.

Österreich rechnet in der Diskussion um die Bestellung weiterer Impfstoffe in Europa mit einem genügend großen Anteil der EU-weit gesicherten Impfdosen. "Der Vertrag von Biontech/Pfizer umfasst 200 Millionen Dosen, die bereits von den EU-27 bestellt sind und eine weitere Option von 100 Millionen Dosen, für die die Bestellungen der EU-27 gerade in Vorbereitung sind. Alle EU-Länder bekommen gesichert ihren Anteil", betonte der Sonderbeauftragte Clemens Martin Auer am Sonntag.