Sonderausstellung und Valentinsaktion: NHM Wien hat wieder geöffnet

Ab sofort hat das NHM Wien wieder geöffnet. Zu sehen ist unter anderem die neue Sonderausstellung "Ablaufdatum. Wenn aus Lebensmitteln Müll wird".

Ab heute sind wieder alle Dauerausstellungsräume im Hochparterre und im 1. Stock geöffnet, wo im Saal 27 eine neue Vitrine zum Thema Artenschutz mit dem Schwerpunkt auf Reptilien eingerichtet wurde. Als Special zum Valentinstag bietet das NHM Wien eine Online-Führung zum Liebesleben im Tierreich sowie zur Erotik in der Urgeschichte an.

Sonderausstellung rund um Lebensmittelverschwendung

Dringlichkeit des Artenschutzes wird beleuchtet



NHM mit Special zum Valentinstag

Aufgrund der Covid-19-Maßnahmen finden derzeit keine Führungen statt. Daher bietet das NHM Wien seinen Gästen dieses Jahr zum Valentinstag einen digitalen Exkurs in das "Liebesleben der Tiere" sowie einen genaueren Blick in die Erotik der Urgeschichte an.