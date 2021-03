Sommerzeit: Mehrheit mit Abschaffung zufrieden

Fast drei Viertel der Österreich sind für die Abschaffung der Zeitumstellung. Die Mehrheit glaubt allerdings nicht, dass sich die EU-Staaten rasch auf eine Umsetzung einigen werden. Zudem präferieren die meisten die Sommerzeit als "Normalzeit".

Fast drei Viertel der Österreicher sind mit der Entscheidung der EU zufrieden, die Umstellung zwischen Sommer- und Normalzeit abzuschaffen, so eine repräsentative Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Akonsult. Jedoch ist auch eine Mehrheit skeptisch, dass sich die EU-Staaten bald auf eine Lösung einigen werden. Am letzten Märzwochenende wird daher wieder an der Uhr gedreht - und dies, obwohl die Sommerzeit heuer bereits abgeschafft sein sollte.