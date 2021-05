Sommerurlaub 2021: Anreise mit dem Auto stark gefragt

Laut Ruefa sind auch heuer Destinationen, die mit dem Auto erreichbar sind, stark beim Sommerurlaub gefragt. Seit der Ankündigung von Lockerungen seien die Buchungen, insbesondere für Österreich und Italien, sprunghaft angestiegen.

Die Reisebranche setzt in der heurigen Sommersaison stärker als sonst auf die Anreise per Auto. Flugreisen dürften erst im Laufe des Sommers zurückkehren und noch nicht das Niveau vor der Corona-Pandemie erreichen.

Reisebranche setzt im heurigen Sommer auf die Anreise per Auto

Ruefa-Geschäftsführerin Helga Freund kündigte an, in Zukunft auch stärker auf die Anreise mit dem Zug zu setzen, wie sie in einer Pressekonferenz anlässlich der heuer virtuell stattfindenden Ferienmesse sagte.