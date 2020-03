Sommerreifen-Test 2020: Drei Reifen überzeugen, drei fallen durch

Der ARBÖ konzentrierte sich heuer im Sommerreifentest auf sogenannte "Zweitmarken". Während alle Reifen bei trockener Fahrbahn überzeugen konnten, zeigen einige Marken bei nasser Fahrbahn Schwächen.

Die großen Namen der Reifenbranche sind nicht nur bekannt, sondern liefern als Premiumhersteller auch dementsprechende Qualität. Doch daneben gibt es auch eine Reihe nicht so bekannter Marken, oftmals sogenannte "Zweitmarken" von den großen, bekannten Namen. Der ARBÖ hat gemeinsam mit seinen deutschen Partnerklubs ACE und GTÜ genau diese Reifen beim heurigen Sommerreifentest in der Dimension 215/55 R17 auf einen Audi Q2 montiert und auf dem Bridgestone-Gelände in Italien auf den Prüfstand genommen.