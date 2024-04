Sommerliches Wetter: 25-Grad-Marke in Wien geknackt

An der Messstation Wien Mariabrunn ist die 25-Grad-Marke geknackt worden. Sie steht damit in Österreich allerdings nicht alleine da.

Messstation Wien Mariabrunn wies 26,6 Grad auf

Der früheste Hitzetag mit 30 Grad in einem Kalenderjahr in Österreich liegt für die kommenden Tage also absolut im Bereich des Möglichen. Die Geosphere hatte für das Wochenende und den Montag tagsüber ungewöhnlich hohe Temperaturen prognostiziert, vereinzelt seien sogar 30 Grad möglich, besonders am Sonntag und am Montag, heißt es. Ein Hitzetag am Sonntag wäre zehn Tage früher als beim bisherigen Rekord: Den bisher ersten "30er" gab es am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg. Der zweitfrüheste Termin für einen Hitzetag war am 20. April 2018, ebenfalls in der Stadt Salzburg. Die höchsten in einem April gemessenen Temperaturen liegen in allen Bundesländern um 30 Grad und stammen fast alle erst von Ende des Monats.