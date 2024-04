Wetter-Wahnsinn im April: Jetzt kommen bis zu 30 Grad

In den kommenden Tagen erwarten uns für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen.

Bereits am Samstag und Sonntag steigen die Werte bis knapp unter die 30-Grad-Marke. Auch am Montag und Dienstag bleibt es laut der Prognose laut der Geosphere Austria ausgesprochen sommerlich und sonnig.

Sonniger Start ins Wochenende

Im Großteil von Österreich stellt sich bereits am Freitag recht freundliches, zum Teil auch länger sonniges Wetter ein. Nördlich der Alpen ziehen aber auch einige Wolken in mittleren Schichten durch, die teils hochnebelartige Bewölkung im Süden kann sich hingegen bereits am Vormittag weitgehend lichten. Der Wind weht meist nur schwach, auch der anfangs noch mäßige Westwind im Donauraum flaut bald ab. Die Frühtemperaturen bewegen sich im Bereich von drei bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen meist zwischen 18 bis 24 Grad.

Temperaturen knapp unter 30 Grad am Samstag und Sonntag

Während der ersten Tageshälfte gibt es am Samstag im Osten Österreichs noch ein paar ausgedehnte Wolkenfelder in höheren Schichten. Davon abgesehen scheint jedoch bis zum Abend in nahezu allen Landesteilen die Sonne verbreitet. Allfällige Nebelfelder in Becken und Tälern südlich des Alpenhauptkammes lichten sich ebenfalls rasch. Vielerorts bleibt es schwach windig. Die Frühtemperaturen werden mit meist vier bis 14 Grad angegeben, die Tageshöchsttemperaturen steigen dann auf zwischen 21 und 28 Grad, am wärmsten wird es dabei im Westen.