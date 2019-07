SommerLeseClub der Büchereien Wien starten

Auch in diesem Sommer gibt es wieder den SommerLeseClub der Büchereien Wien für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren.

"Der SommerLeseClub ist für viele Kinder ein Ansporn, in der schulfreien Zeit Bücher zu lesen. Die Büchereien Wien helfen damit, die Lesefertigkeiten über die großen Ferien hinweg aufrecht zu erhalten und zu verbessern. Die Teilnahme am SommerLeseClub erleichtert den Schuleinstieg im Herbst, macht aber in erster Linie auch großen Spaß", so Bildungs- und Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky.