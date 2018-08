Beim Sommerfest am Brunnenmarkt gibt es lokale Spezialitäten zum Verkosten.

Sommerfest am Wiener Brunnenmarkt steigt am Freitag

Zur Eröffnung der neuen Marktservicestelle direkt am Wiener Yppenplatz wird am Freitag am Brunnenmarkt ein Sommerfest veranstaltet.

Der Yppenplatz am Wiener Brunnenmarkt wird am Freitag, 31.08., zu einem großen Straßenfest mit Live-Musik, Speis’ und Trank zum Kosten und Mitnehmen. Zusätzlich zum bunten Brunnenmarktgeschehen präsentieren verschiedene Produzent ihre Waren: Feinste Schmankerl direkt aus den Regionen.. Für die Kinderunterhaltung gibt es eine große Hüpfburg.

Beginn um 14 Uhr Um 14 Uhr spielen die 16er-Buam, um 16:30 Uhr sorgt die Band Mami für Unterhaltung. Um 17:15 Uhr wird die Marktservicestelle eröffnet. Um 19 Uhr beginnt die Band Shadow of Blues und ab 20:30 Uhr wird die Stimmung durch einen DJ zum Kochen gebracht.

Hardfacts Was: Sommerfest am Brunnenmarkt

Wann: 31. August ab 14 Uhr